Німеччина виділила 65 млрд євро на допомогу домогосподарствам через енергетичну кризу

Кошти направлять на захист найбільш незахищених верств населення

Німеччина виділила 65 млрд євро на допомогу домогосподарствам через енергетичну кризу
Шольц погодив надання допомоги своїм громадянам
© Офіс президента

Коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90"/"зелених" та Вільної демократичної партії (СвДП) погодила план допомоги вартістю близько 65 мільярдів євро ($65 млрд), щоб допомогти мільйонам домогосподарств, які борються зі стрімким зростанням цін на тлі найсуворішої енергетичної кризи в Європі за десятиліття. Про це повідомляє Bloomberg.

Серед ключових заходів:

  • обмеження та перерозподіл величезних прибутків, які отримують енергетичні компанії внаслідок поточної кризи;
  • підвищення виплат пенсіонерам, студентам, батькам і безробітним;
  • дії, спрямовані на стримування астрономічних темпів зростання цін на електроенергію.

«Ці заходи є суттєвим, великим кроком для надання допомоги громадянам», - сказав Шольц на прес-конференції, яку він провів у канцелярії в Берліні, щоб представити угоду.

«Криза – це «відповідальність Путіна», – додав він, маючи на увазі президента Росії та війну в Україні.

Нові заходи будуть спробою полегшити навантаження на людей від так званого «повзання за дужками», коли людей штовхають до категорій з вищими податками, оскільки вони отримують підвищення зарплати, щоб компенсувати швидку інфляцію.

Німеччина зіткнулася зі спіральною енергетичною кризою після того, як Росія прийняла рішення повністю припинити постачання газу через газопровід «Північний потік-1» після її нападу на сусіда та жорстких санкцій, які згодом наклала міжнародна спільнота. У п'ятницю "Газпром" оголосив, що не відновить роботу газопроводу, як планувалося, після трьох днів ремонту.

Зростання цін на енергоносії та численні зміни політики Німеччини щодо України стали головними проблемами для Шольца в його перший рік на посаді канцлера, а рейтинг його популярності впав.

Його партія вже зазнала поразки на виборах після того, як Росія почала війну в Україні, підкреслюючи, наскільки швидко інфляція стала найбільшою проблемою для урядів у всій Європі.


Артем Руденко, ZN.ua





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