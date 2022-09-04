Гривні загрожує падіння до 60 за долар і вище: експерти назвали умови

Девальваційні стрибки з прицілом на 50 гривень за долар та євро прогнозуються не лише за негативного сценарію, інформує ZN.ua.

Гривні загрожує падіння до 60 за долар і вище: експерти назвали умови
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Україна матиме серйозні проблеми на валютному ринку, спалюючи свої резерви, якщо найближчим часом не буде збільшено обсяг міжнародної фінансової допомоги. Про це "Апострофу" заявив керівник аналітичного департаменту Libertex Group Андрій Шевчишин.

"Якщо ми йтимемо тим шляхом, яким ми йдемо зараз, а зовнішня підтримка буде на тих же рівнях, то курс 50 гривень/долар – це цілком реальний орієнтир уже на кінець цього року. При збереженны негативних тенденцій, курс (у 2023 році) може піти до 60 гривень/долар і навіть вище", - озвучив Шевчишин свою думку.

Аналітик додав, що його прогноз є песимістичним та реалістичним, проте він не націлений на провокування панічних настроїв у суспільстві.

За його словами, $3 млрд, про виділення яких США оголосили в День Незалежності України, були позитивним моментом, проте цієї суми недостатньо для зміцнення українського бюджету.

У той же час, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак зазначив, що в нинішній ситуації макропоказники є дуже умовними і важко прогнозувати, що буде з курсом долара навіть у 2023 році.

"Більш-менш точно спрогнозувати валютний курс на наступний рік (і навіть на кінець нинішнього) просто неможливо. Це ж стосується і всіх інших макроекономічних показників", - підкреслив Орищак.

Аналітик вважає, що у 2022 році не варто очікувати стрибка курсу долара в Україні навіть до 42 гривень. За словами Орищака, Національний банк зараз зосередив зусилля на стримуванні девальвації, через що високого попиту на валюту з боку бізнесу та населення вже немає.

Експерт упевнений, що якщо повномасштабна війна припиниться, а Кабінет міністрів візьме курс на відновлення та стабілізацію економіки, курс долара не підніматиметься до позначки 50 грн/$.

"Але якщо ж війну не закінчать, до дефолту не дадуть прийти, то в моменти виплат за міжнародними кредитами, які можливі за рахунок залучення нових кредитів, або за рахунок золотовалютних резервів, ми спостерігатимемо девальваційні стрибки з прицілом на 50 гривень за долар і євро", - підсумував Орищак, озвучуючи валютний прогноз.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів, яке працює над проектом державного бюджету на наступний рік, не називають, який курс гривні буде в ньому закладений, але кажуть, що потрясінь не планується.

У той же час, згідно з макроекономічним прогнозом Кабінету Міністрів України у 2023 році курс долара США може становити 50 грн. Про це повідомляють ЗМІ із посиланнями на джерела в уряді.

За матеріалами: Апостроф /

Лія Ільченко, ZN.ua





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