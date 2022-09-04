Аналітики спрогнозували, якою буде ціна на газ у понеділок через "Північний потік" — Bloomberg

Вже найближчого понеділка через зупинку газопроводу "Північний потік" у Європі очікується нове цінове ралі на газ із досягненням серпневих максимумів. Нещодавнє зниження вартості газу буде нівелюване діями "Газпрому". Про це пише видання Bloomberg із посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.

На думку аналітиків, включаючи голову відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна, ця новина може "знов посилити невизначеність на ринку щодо здатності Європи керувати сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, що потенційно імітує серпневі максимуми".

Ще один небезпечний варіант – це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак у Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище за поточну — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вже досягла рівня закачування газу до сховищ 84,5%, а Голландія - близько 80%.