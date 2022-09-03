ЗАЕС відключена від останньої лінії електропередач – МАГАТЕ

Станція продовжує подавати електроенергію резервною лінією, інформує ZN.ua.

Глобальна служба з атомної енергії заявила в суботу, що Запорізька атомна електростанція України була відключена від останньої основної лінії електропередачі, що залишилася, і тепер покладається на резервну лінію.

«Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії, повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). на місці сьогодні», - йдеться у повідомленні агентства.

В агентстві повідомили, що четверта Лінія електропередачі кіловольт (кВ) вийшла з ладу. Ще троє було втрачено раніше під час обстрілів.

Водночас, станція продовжує подавати електроенергію резервною лінією на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили у міжнародному агентстві.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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