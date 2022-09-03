Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися

В Україні очікується надскладний опалювальний сезон. Людей уже попередили, що в квартирах буде на кілька градусів прохолодніше. Також з'явилася інформація, що очікуються віялові відключення електроенергії.

Експерти повідомили, чому і коли можуть розпочатися відключення електроенергії. Багато залежатиме від того в чиїй енергосистемі і як працюватиме Запорізька АЕС. Якщо вона залишиться в ЄЕСУ, все має бути в порядку. У такому разі Україна зможе пройти зимовий сезон із безперебійним електропостачанням.

У липні Петро Котін, який очолює НАЕК Енергоатом, запевнив, що в холодну пору року будуть працювати всі 15 атомних енергоблоків, розташовані в Україні. Але аналітики дійшли висновку, що одночасний запуск усіх енергоблоків виявиться неправильним рішенням.

Співробітник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук наголосив, що це призведе до перебоїв у роботі. Блоки можуть раптово йти в ремонт - і будуть відключення, та також висока потреба в імпорті електроенергії.

Хоча б два-три енергоблоки потрібно обов'язково виводити у профілактичний ремонт, аби система працювала без проблем. Наголошено, що оптимально було б, якщо одночасно працювало 10-11 атомних енергоблоків. Але в нинішніх реаліях є ризик того, що Запорізька АЕС взагалі від'єднає від української енергосистеми, про що неодноразово говорили російські загарбники.

Таким чином, якщо енергосистема України одночасно залишиться без п'яти атомних енергоблоків, це спричинить величезні збитки для вітчизняної електрогенерації. Навантаження ляже на теплові електростанції. А їм для вироблення енергії потрібно багато вугілля. Також доведеться запустити енергоблоки, які працюють на газовому паливі, а резерву газу немає.

Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко вважає, що влада має повідомити українців про складнощі опалювального сезону. Зокрема, йдеться про холод у будівлях, неможливість використовувати електроприлади через зношені мережі, а також про віялові відключення електроенергії.

Кучеренко нагадав, що в інших європейських країнах уряд уже щосили трубить про майбутні проблеми.

"Треба говорити прямо - може бути низька температура, тому що не буде газу, а якщо увімкнете електрообігрівачі, то полетить мережа, треба готувати людей. Ми боїмося паніки? Паніка почнеться, коли розпочнуться віялові відключення", - висловився екс-чиновник.

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