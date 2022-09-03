Допомога українкам, що були у полоні: як жінкам отримати 80 тисяч гривень

Кошти надаватиме спеціальний фонд, але отримувачам треба підпадати під певні критерії, інформує ZN.ua.

Допомога українкам, що були у полоні: як жінкам отримати 80 тисяч гривень
© ТСН

В Україні розпочав роботу Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Він надаватиме грошову допомогу жінкам, які перебували в полоні у російських окупантів. Фонд створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук на Facebook-сторінці.

Яку допомогу надає фонд Климентія Шептицького

Верещук зазначила, що фонд буде надавати допомогу жінкам, які перебували у російському полоні та дітям, що стали сиротами через війну.

«Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн», – зазначила чиновниця.

Повідомляється, що фонд також фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок та їх реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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