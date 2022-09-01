Тарифи на вивіз сміття: у яких містах із 1 вересня доведеться платити більше

Введення мораторію на підвищення комунальних тарифів до кінця війни стосується не всіх послуг ЖКГ. Йдеться про тарифи на гарячу та холодну воду, електроенергію та газ, які постачальники до кінця війни та ще півроку після її закінчення підвищувати не мають права. А ось тарифи на вивіз сміття зростуть уже з 1 вересня.

Українцям підвищать тарифи на вивіз сміття: у яких містах із 1 вересня доведеться платити більше

Поки що про підвищення тарифів заявило комунальне підприємство "Київкомунсервіс" у столиці, а також комунальники у Рівному. Чи буде восени підвищення в інших містах, поки що не відомо.

В умовах критичного зростання цін на пальне майже на 75% столичне підприємство з осені підвищує тарифи на вивіз сміття для населення. Тариф на вивезення відходів на сьогоднішній день у "Київкомунсервіс" один із найнижчих в Україні та становить з одного споживача 36,11 гривень. Після підвищення цін тариф зросте для одного домогосподарства на 10,26 гривні — з 36,11 до 46,37 гривні з ПДВ.

Українцям підвищать тарифи на вивіз сміття: у яких містах із 1 вересня доведеться платити більше
У КМДА заявили, що підвищення тарифів на вивезення сміття дозволить підприємству й надалі стабільно вивозити відходи, вчасно виплачувати заробітну плату персоналу та утримувати кваліфікованих працівників, яких наразі дуже не вистачає.

У Рівному після підвищення тарифів на вивіз сміття з 1 вересня на одну особу у багатоквартирному будинку потрібно буде заплатити 28,44 грн, а в будинках індивідуальної забудови – 32,91 грн. Тарифи стануть вищими на 50%, порівняно зі серпнем.

Раніше повідомлялося, які тарифи на воду та опалення будуть у мешканців Києва з вересня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифриЦіни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходуЖитло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу
Нафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газНафтогаз розкрив секрет величезних рахунків за газ
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу водуУ Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду
Житло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходуЖитло для переселенців: стало відомо, де селитимуть людей, яких евакуюють на зиму зі сходу
З 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиноюЗ 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиною
Тарифи на воду з 1 вересня: скільки треба буде платитиТарифи на воду з 1 вересня: скільки треба буде платити
Українці отримали нові права у відносинах з електропостачальниками та з вересня отримають нові платіжки за електрикуУкраїнці отримали нові права у відносинах з електропостачальниками та з вересня отримають нові платіжки за електрику
Допомога переселенцям: що зміниться з 1 вересняДопомога переселенцям: що зміниться з 1 вересня
Зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити меншеЗарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити менше
Ціни на нафту зростають на тлі ознак збільшення попитуЦіни на нафту зростають на тлі ознак збільшення попиту
Тайвань більше не купуватиме вугілля у РосіїТайвань більше не купуватиме вугілля у Росії
В Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростанняВ Україні стабілізувалися зарплати: у яких сферах чекати їхнього зростання
Последние новости
Подгружаем последние новости