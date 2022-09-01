Тарифи на вивіз сміття: у яких містах із 1 вересня доведеться платити більше

Введення мораторію на підвищення комунальних тарифів до кінця війни стосується не всіх послуг ЖКГ. Йдеться про тарифи на гарячу та холодну воду, електроенергію та газ, які постачальники до кінця війни та ще півроку після її закінчення підвищувати не мають права. А ось тарифи на вивіз сміття зростуть уже з 1 вересня.

Поки що про підвищення тарифів заявило комунальне підприємство "Київкомунсервіс" у столиці, а також комунальники у Рівному. Чи буде восени підвищення в інших містах, поки що не відомо.

В умовах критичного зростання цін на пальне майже на 75% столичне підприємство з осені підвищує тарифи на вивіз сміття для населення. Тариф на вивезення відходів на сьогоднішній день у "Київкомунсервіс" один із найнижчих в Україні та становить з одного споживача 36,11 гривень. Після підвищення цін тариф зросте для одного домогосподарства на 10,26 гривні — з 36,11 до 46,37 гривні з ПДВ.

У КМДА заявили, що підвищення тарифів на вивезення сміття дозволить підприємству й надалі стабільно вивозити відходи, вчасно виплачувати заробітну плату персоналу та утримувати кваліфікованих працівників, яких наразі дуже не вистачає.

У Рівному після підвищення тарифів на вивіз сміття з 1 вересня на одну особу у багатоквартирному будинку потрібно буде заплатити 28,44 грн, а в будинках індивідуальної забудови – 32,91 грн. Тарифи стануть вищими на 50%, порівняно зі серпнем.

Раніше повідомлялося, які тарифи на воду та опалення будуть у мешканців Києва з вересня.