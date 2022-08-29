В Україні подорожчали яблука, банани та лимони

Ціни на фрукти в Україні за останній місяць стрімко зросли. Найбільше в українських супермаркетах подорожчали яблука, цитрусові та банани.

Так, за даними Мінфіну, наприкінці серпня ціни на апельсини у великих українських супермаркетах підвищилися зі 48,62 грн/кг до 77,60 грн/кг.

Цінник на українські яблука зріс за місяць із 18,67 грн/кг у липні до 26,60 грн за кг у серпні.

При цьому вартість яблук нового врожаю в середньому на 33% нижча, ніж у серпні 2021 року. Це при тому, что практично повністю відсутній попит на літні сорти врожаю, як у експорті, так і на ринку. Більшість роздрібних мереж та оптових компаній ще продовжують реалізацію торішніх яблук.

Банани з липня до серпня подорожчали з 38,32 грн/кг до 41,92 грн/кг. Станом на 29 серпня, кілограм фруктів коштує покупцям у великих українських супермаркетах в середньому 42,92 грн. Найдешевше банани можна купити в Метро та Ашані – по 41,90 грн за кг.

Також наприкінці літа подорожчали лимони. У липні їхня вартість становила 68,31 грн/кг, а в серпні цінник збільшився до 73,50 грн/кг. А ось виноград почав дешевшати.

У липні кілограм коштував 147,58 грн/кг, а у серпні роздрібні мережі продають його в середньому по 94,42 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні впали ціни на перець на базарах та супермаркетах.