Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили

Стало відомо, скільки газу дадуть підприємствам теплової комунальної енергетики на опалювальний сезон. Навіть порівняно з минулорічними, дуже скромними нормами, ліміти на газ сильно скорочені.

Про це стало відомо з інформації, опублікованої міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим у Facebook.

За словами міністра, Мінрегіон затвердив норми витрати газу на опалювальний період для 605 підприємств ТКЕ, які працюватимуть в Україні. Як каже голова Мінрегіону, цей газ, який відпускатимуть комунальним підприємствам за фіксованою ціною, дозволить Україні пройти опалювальний сезон.

"Це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону", – уточнив міністр.

Таким чином, усі підприємства ТКЕ отримуватимуть газ протягом опалювального сезону по 7420 гривень (з ПДВ) за тисячу кубометрів. Це дозволить їм не підвищувати для населення тарифи на газ та гарячу воду, принаймні, до кінця холодів.

Втім, днями президент підписав закон, яким запроваджується мораторій на підвищення комунальних послуг під час дії воєнного стану та ще протягом півроку після його скасування. Тому в жодному разі підприємства ТКЕ не зможуть підвищувати тарифи для населення. Щоправда, не маючи дешевого ресурсу, вони просто змушені були б припинити опалювати житла українців. Однак тепер, із відведеними їм лімітами на газ, є надія пройти опалювальний сезон із теплом.

Щоправда, спекотно в квартирах українців цієї зими точно не буде, оскільки навіть порівняно з минулорічними скромними лімітами тепер дали газу ще менше. Підприємства ТКЕ мають скоротити витрати газу на 10%. Чи означає це, що в квартирах українців буде на 10% прохолодніше, відчуємо вже незабаром – коли прийде опалювальний сезон.

Нагадаємо, комунальники обіцяють, що температура в квартирах українців буде лише на 2 градуси нижча за звичайну. Тобто замість звичних нам узимку 18-20 градусів тепла буде 16-18.