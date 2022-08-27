Експерт розповів, якими будуть ціни на картоплю і чому її не імпортуватимуть

Україна цього року буде забезпечена картоплею.

Експерт розповів, якими будуть ціни на картоплю і чому її не імпортуватимуть

За підсумками поточного сезону Україна буде забезпечена картоплею повністю, а її вартість буде прийнятною. Про це розповів заступник директора Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига, пише УНН.

Він заявив: «Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили, але багато хто виїхав — це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися насамперед так, що на початку вегетації було мало опадів, і картопля зав'язала менше бульб, але коли пішли дощі, то вони стали більшими».

Щодо ціни відзначив: «7-8 грн будуть оптові ціни в період заготівлі».

Він також прокоментував імпорт картоплі: «Через подорожчання валюти економічно не вигідно її завозити. Я не думаю, що буде велика кількість імпортної картоплі в Україні, бо достатньо вирощена. Урожай буде не найкращим, як у минулих роках, але буде достатнім, щоб задовольнити потреби населення».

Він розповів, що враховуючи те, що за кордоном, наприклад, у таких країнах як Франція, Німеччина, Нідерланди через брак вологи врожаї не будуть більшими, як наслідок ціна підскочить.

"Не буде економічно вигідно, тому що логістика піднялася і недостатня кількість буде у них, щоб імпортувати нам", - додав Фурдига.


Олена Середа, ZN.ua





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