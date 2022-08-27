Подорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євро

На готівковому ринку валюта продовжить зростати

Подорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євро
Готівка в обмінниках може подорожчати
© Ольга Кононенко, ZN.UA

На фоні подальшого зростанням цін на газ у Європі відбулось швидке просідання євровалюти до відмітки 0,9910?0,9920 долара. Але вже до кінця тижня потенціал подальшого падіння євро вичерпався і котирування пари євро/долар знову потягнулися до паритету. Про це повідомляє видання Мінфін.

За повідомленням видання, лихоманка євро/долар суттєво не відобразилася на українському міжбанку. Та загальний попит на валюту все одно переважно перевищував пропозицію.

А от на готівковому ринку частина власників обмінок курс продажу євро продовжували ставити вище за курс продажу долара.

«Наступного тижня євро продовжить залишатися головним інструментом для заробітку, як для міжнародних, так і для місцевих спекулянтів», - припускають у аналітики видання.

Безготівковий долар залишиться в межах стандартного коридору 36,57?36,93 гривні, на відміну від готівкового валютного ринку. Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку продовжить зростати.

Не на користь національної валюти зіграє новина про додаткову емісію Нацбанку у вигляді викупу військових облігацій у Міністерства фінансів ще на 30 млрд гривень. Підштовхнуть вгору котирування продажу долара та євро в обмінках фінкомпаній та касах банків і чергові виплати нашим військовим.

Зберігаються, за даними експертів, і проблеми з готівковою валютою у банків, тому обмінники фінкомпаній, як і раніше, залишаються головними гравцями готівкового валютного ринку, попри періодично деклароване бажання чиновників НБУ змінити цю ситуацію на користь банків.

За прогнозами котирування долара у більшості обмінників у ці вихідні будуть у межах коридору: прийом 40,00 — 40,60 гривень, продаж у межах 40,65 — 41,10 гривень.

Що ж до євровалюти, то у суботу та неділю власники обмінників орієнтуватимуться на поведінку пари євро/долар на міжнародних ринках станом на вечір п'ятниці 26 серпня, тобто в межах можливого коридору 0,99?1,01 долара за євро.

Як прогнозується, у більшості обмінників котирування євро будуть у межах: прийом 40,00 — 40,55 гривень та продаж 40,60 — 41,20 гривень.


Артем Руденко, ZN.ua





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