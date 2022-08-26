У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами на Луганщині

Серпневі пенсії профінансовано на 100%

У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами на Луганщині
Виплата пенсій йде за графіком
© depositphotos/andov

Пенсійний фонд відзвітував щодо виплат пенсій у Луганській області. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

«Жителям Луганщини профінансовані усі пенсійні виплати серпня – понад 2,7 мільярда», - йдеться у повідомленні.

За повідомленням, Пенсійний фонд України завершив фінансування серпневих пенсій згідно із затвердженим графіком.

«Жителям Луганської області на пенсійні виплати спрямовано 2743,28 млн гривень, що становить 100 % до потреби місяця», - наголошується у повідомленні.

Також у військовій адміністрації нагадують, що виплати проводять у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку.

Як уже повідомлялось, традиційно банки справляються із доставкою пенсій швидше за Укрпошту. В «Укрпошті» пояснюють затримки із виплатами пенсій бойовими діями.

Для прикладу, Укрпошта в липні виплатила 8,95 млрд грн пенсій для понад 2,1 млн пенсіонерів. Це сумарний показник по всіх областях, крім Херсонської, в якій Укрпошта з 1 липня тимчасово припинила роботу, та Луганської, де через окупацію Укрпошта тимчасово не може надавати послуги.


Артем Руденко, ZN.ua





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