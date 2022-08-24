В Україні прогнозується зниження цін на первинне житло: як зміниться вартість квартир

Житло в новобудовах вже скоро може стати доступнішим для покупців. Це станеться не за рахунок зниження вартості квадратних метрів, а через зниження податків.

В Україні прогнозується зниження цін на первинне житло: як зміниться вартість квартир

В Україні депутати пропонують звільнити покупців від податку на додану вартість (ПДВ) при купівлі нового житла. Відповідний законопроект №7683 було зареєстровано на сайті Верховної Ради.

У документі пропонується запровадити касовий метод для сплати ПДВ та запровадити ПДФО на різницю між сумами купівлі та продажу житла, що прирівнює первинний ринок нерухомості до вторинного.

Так, ПДВ збільшує вартість житла для громадян, зменшуючи цим попит на ринку нерухомості. А для збільшення продажів слід зменшити податкове навантаження шляхом звільнення "першого постачання" нового житла від оподаткування ПДВ під час введення житла на ринок, вважають автори законопроекту.

Якщо податок приберуть, тоді купівля нерухомості стане для українців доступнішою. Крім того, це знизить ризики можливого шахрайства з боку забудовників, які іноді штучно створюють додаткові витрати з метою збільшення суми податкового кредиту, оскільки весь ПДВ у результаті включатиметься в собівартість квартири або будинку.

В Україні прогнозується зниження цін на первинне житло: як зміниться вартість квартир
У разі ухвалення законопроекту від сплати ПДФО звільняться операції з продажу житла та інших об'єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та сплачено хоча б частково. ПДФО сплачується як різниця між сумами купівлі та продажу.

Фактично первинний ринок буде прирівняний до вторинного, і тепер усі продажі (з погляду оподаткування) проходитимуть за принципом вторинного ринку.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися норми будівництва житла, і тепер усі нові будинки обов'язково мають бути обладнані бомбосховищами.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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