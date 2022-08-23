Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 80 млн євро

Ці гроші підуть на відновлення, інвестиції та розмінування

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 80 млн євро

Нідерланди заявили, що виділять Україні додатковий пакет допомоги на суму понад 80 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Ці гроші підуть в Україну та розбудову постраждалих регіонів, а також на розмінування українських територій.

«Цей пакет передбачає 65 мільйонів євро для допомоги та інвестицій в Україну. Додаткові кошти (10 млн євро) також будуть виділені на проекти, спрямовані на знешкодження мін та інших вибухонебезпечних боєприпасів, залишених війною. Крім того, Нідерланди зарезервували 1 мільйон євро для підтримки перших планів реконструкції міст Херсона, Одеси та Миколаєва», – повідомляє Міноборони Нідерландів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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