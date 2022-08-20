США мають намір закупити в Україні близько 150 тисяч тонн зерна для надання продовольчої допомоги

Сполучені Штати протягом найближчих кількох тижнів у рамках угоди про відновлення зернового експорту з українських чорноморських портів закуплять в України близько 150 тис. тонн зерна для майбутнього постачання продовольчої допомоги. Про це повідомив журналістам голова Світової продовольчої програми (ЗПС) ООН Девід Бізлі, повідомляє “Голос Америки” .

Кінцеві пункти призначення зерна поки що не підтверджені, переговори з цього приводу продовжуються, сказав Бізлі. Проте, заплановане постачання більш ніж у шість разів перевищує кількість зерна на судні, яке було направлено агентством з України до району Африканського Рогу, мешканцям якого загрожує голод.

За словами Бізлі, судно з України доставить до регіону 23 тисячі тонн зерна, чого достатньо, щоб прогодувати 1,5 мільйона людей протягом місяця.

Очікується, що судно пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня, а пшеницю передбачається відправити по суші на північ Ефіопії, де мільйони людей у регіонах Тиграй, Афар та Амхара зіткнулися не лише з посухою, а й міжетнічним конфліктом.