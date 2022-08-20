США мають намір закупити в Україні близько 150 тисяч тонн зерна для надання продовольчої допомоги

Це дозволить прогодувати кілька мільйонів людей упродовж місяця. Однак населення лише однієї голодуючої Ефіопії перевищує 120 мільйонів людей, інформує ZN.ua.

Сполучені Штати протягом найближчих кількох тижнів у рамках угоди про відновлення зернового експорту з українських чорноморських портів закуплять в України близько 150 тис. тонн зерна для майбутнього постачання продовольчої допомоги. Про це повідомив журналістам голова Світової продовольчої програми (ЗПС) ООН Девід Бізлі, повідомляє “Голос Америки”.

Кінцеві пункти призначення зерна поки що не підтверджені, переговори з цього приводу продовжуються, сказав Бізлі. Проте, заплановане постачання більш ніж у шість разів перевищує кількість зерна на судні, яке було направлено агентством з України до району Африканського Рогу, мешканцям якого загрожує голод.

За словами Бізлі, судно з України доставить до регіону 23 тисячі тонн зерна, чого достатньо, щоб прогодувати 1,5 мільйона людей протягом місяця.

Очікується, що судно пришвартується в Джибуті 26 або 27 серпня, а пшеницю передбачається відправити по суші на північ Ефіопії, де мільйони людей у регіонах Тиграй, Афар та Амхара зіткнулися не лише з посухою, а й міжетнічним конфліктом.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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