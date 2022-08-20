Багато ВПО залишилися без виплат - вони повинні встигнути написати заяву: названі терміни

Багато внутрішньо переміщених осіб в Україні, які подавали заяви на отримання держдопомоги на проживання через додаток "Дія" до 30 квітня, досі не отримали своїх виплат. Для отримання грошей їм слід звернутись із відповідною заявою до органу соцзахисту населення.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Це рішення було ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 19 серпня.

Українцям нагадали, що заяву слід подати до жовтня поточного року, інформує Апостроф .

Обов'язковою умовою під час подання заяви є надання доказів про подання заяви через додаток "Дія", зроблене до 30 квітня 2022 року.

Усі належні виплати ВПО обіцяють перерахувати протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви.