Під виглядом націоналізації російського майна сумські чиновники вкрали паливо в українських підприємців

Правоохоронці підозрюють сумських чиновників у масштабному розкраданні майна вітчизняних підприємців. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

За повідомленням ДБР, в ніч перед початком повномасштабної війни до України прибули більше сорока вагонів, що мали перевозити продукцію українських компаній.

«Посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони вилучили не лише російське майно - вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан – бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили», - зазначають правоохоронці.

Наразі, за допомогою експертизи намагаються встановити збитки українських підприємців. На російські ж вагони вартістю понад 25 млн грн суд наклав арешт. Їх буде передано державі – в управління АРМА.