Під виглядом націоналізації російського майна сумські чиновники вкрали паливо в українських підприємців
Суд заарештував російські вагони, що перевозили українське паливо
Правоохоронці підозрюють сумських чиновників у масштабному розкраданні майна вітчизняних підприємців. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).
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«Посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони вилучили не лише російське майно - вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан – бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям. Вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили», - зазначають правоохоронці.
Наразі, за допомогою експертизи намагаються встановити збитки українських підприємців. На російські ж вагони вартістю понад 25 млн грн суд наклав арешт. Їх буде передано державі – в управління АРМА.