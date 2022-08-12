Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні

Частина макрофінансової допомоги ЄС має бути не кредитом, а грантом

Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Німеччина пропонує виділяти Україні гранти
© unsplash/vmelnyk

Німеччина підтримає виділення Європейським Союзом другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 млрд євро. Але там не впевнені, що Україна зможе повернути кредит. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Укрінформу.

В Німеччині хотіли б, аби частина допомоги була не кредитом, а надана у вигляді гранту

«Із 9 млрд макрофінансової допомоги ЄС 1 млрд євро вже був виділений, а щодо решти 8 млрд є різні ідеї, які обговорюються між Єврокомісією і країнами-членами ЄС. Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти», - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія на початку вересня має надати пропозиції, хто виступить гарантом кредиту, тоді допомога і буде виділена Україні

Також посол зауважила, що Німеччина робить найбільший внесок у європейський бюджет, і вже надали Україні 1 млрд євро грантової допомоги через механізми МВФ.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовниківЦіни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників
Іпотека під 3%: відомі деталі кредитуванняІпотека під 3%: відомі деталі кредитування
У Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої водиУ Києві придумали нову причину не приймати показання лічильників холодної та гарячої води
Блок рекламы


Похожие новости
Інфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липеньІнфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липень
Компанія Коломойського заради 2 млн грн може створити боргів на газовому ринку на пів мільярда гривеньКомпанія Коломойського заради 2 млн грн може створити боргів на газовому ринку на пів мільярда гривень
Ціни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмираєЦіни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмирає
Компанія Baykar вироблятиме в Україні безпілотні винищувачіКомпанія Baykar вироблятиме в Україні безпілотні винищувачі
Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житлоМодульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло
«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини
Іпотека в Україні подешевшала: під який відсоток банки дають кредити під час війниІпотека в Україні подешевшала: під який відсоток банки дають кредити під час війни
McDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчуванняMcDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчування
Держава готується повернути податки на пальне: експерт розповів скільки отримає бюджетДержава готується повернути податки на пальне: експерт розповів скільки отримає бюджет
У фрілансерів в Україні зросли зарплати: хто і скільки отримує в різних сферахУ фрілансерів в Україні зросли зарплати: хто і скільки отримує в різних сферах
Последние новости
Подгружаем последние новости