Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні

Німеччина підтримає виділення Європейським Союзом другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 млрд євро. Але там не впевнені, що Україна зможе повернути кредит. Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Укрінформу.

В Німеччині хотіли б, аби частина допомоги була не кредитом, а надана у вигляді гранту

«Із 9 млрд макрофінансової допомоги ЄС 1 млрд євро вже був виділений, а щодо решти 8 млрд є різні ідеї, які обговорюються між Єврокомісією і країнами-членами ЄС. Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти», - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія на початку вересня має надати пропозиції, хто виступить гарантом кредиту, тоді допомога і буде виділена Україні