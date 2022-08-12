«Дружба» працює: Україна відновила транзит нафти з РФ до Угорщини і Словаччини

«Укртранснафта» відновила прокачування російської нафти до Угорщини та Словаччини гілкою нафтопроводу «Дружба», повідомляє пресслужба « Нафтогазу ».

Транзит нафти було тимчасово призупинено 4 серпня, через несплату ПАТ «Транснєфть» авансового платежу, адже договір про надання послуг транспортування передбачає стовідсоткову передоплату. Однак компанія не може платити через накладені санкції.

Сплатити з транзит нафти зголосилася угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується південною гілкою «Дружби».

10 серпня «Укртранснафта» отримала платіж і о 16:30 за київським часом відновила транспортування нафти з РФ українською ділянкою нафтопроводу, інформує ZN.ua .

Інформації щодо оплати від Чехії, яка також отримує нафту з південної гілки нафтопроводу, на разі немає. «Укртранснафта» не отримала офіційного листа від «Транснєфті» щодо готовності компанії Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу «Дружба» в цій країні, платити за транзит.

В «Укртраснафті» наголосили на готовності виконувати договірні зобов’язання у стандартному режимі.