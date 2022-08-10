Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» та польський оператор системи передачі PSE SA почали відновлювати міждержавну лінію електропередач між Україною та Польщею. Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Facebook.

Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії
Фото: 5.ua

Зазначається, що відповідну рамкову угоду підписали голова правління Укренерго Володимир Кудрицький та президент PSE SA Ерік Клосовскі.

У компанії розповіли, що експорт електроенергії в Польщу відновився через кілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз становить 215 МВт.

«Введення відновного інтерконектора в роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1000 МВт», — прогнозують в Укренерго.

Подробиці

Проєкт з відновлення міждержавної лінії електропередачі реалізується на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та Міністерством клімату та довкілля Польщі.

«Збільшення експорту української електроенергії - крок до створення загальноєвропейської системи енергетичної безпеки. Українська електроенергія — хороша альтернатива російському газу на європейському ринку», — додали в Укренерго.





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