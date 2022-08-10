Ціни на житло в новобудовах: названо регіони України з найдешевшою нерухомістю

Вартість нерухомості у новобудовах зросла після того, як НБУ підвищив офіційний курс долара. Ціни зростають нерівномірно. Найбільше квартири подорожчали у новобудовах Одеси та Закарпаття. А от у Хмельницькій області вартість квадратного метра у серпні залишилася на рівні липневих цін.

За даними порталу Finance.ua, середня вартість "квадрату" по Україні на сьогоднішній день становить трохи більше ніж 26 тисяч гривень. Торік за аналогічний період вартість нового житла становила близько 24 645 гривень. Але якщо рік тому попит у столиці перевищував інші області, то під час війни популярним став західний та частково південний напрямок.

На сьогоднішній день квадратний метр житла у новобудові в Києві коштує в середньому 44 500 гривень, що на 5 200 гривень дорожче, ніж у середині липня. Будівництва відновлюються та ціни зростають.

Рекордне зростання цін на нову житлову нерухомість відбулося в Одесі. За місяць ціни тут зросли на 10 500 гривень за квадратний метр. На Закарпатті квартири подорожчали в середньому на 8 000 гривень за квадратний метр. У Львові "квадрат" виріс у ціні на 7 100 гривень.

Таким чином, найдорожчими областями України для покупки нових квартир стали:

Львівська – 42500 гривень за квадратний метр;

Одеська – 38500 гривень за квадратний метр;

Закарпатська – 36800 гривень за квадратний метр;

Дніпропетровська область – 34 500 гривень.

У трійку найдешевших регіонів за вартістю житла в новобудовах увійшли:

Хмельницька – 19 000 гривень за квадратний метр,

Івано-Франківська – 19500 гривень за квадратний метр;

Черкаська – 20 тисяч гривень за квадратний метр.

У Волинській та Черкаській областях вартість житла після стрибка курсу долара не змінилася. Водночас в Івано-Франківську ціни квадратного метра у серпні підскочили на 1 500 гривень.

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на оренду житла у Львові, Ужгороді та Чернівцях.