"Дружба" скінчилася: Україна зупинила транзит нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини

"Укртранснафта" зупинила прокачування нафти з РФ до Угорщини, Чехії та Словаччини південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію підтвердили джерела в "Нафтогазі України", повідомивши, що офіційний коментар із цього приводу буде зроблено найближчим часом.

У той же час, за повідомленням РИА Новости, прокачування нафти по гілці "Дружби", прокладеної на території України, було зупинено 4 серпня о 6:10 ранку. Про це заявив прес-секретар, радник президента "Транснафти" Ігор Дьомін.

"Укртранснафта", пояснив він, надає послуги з транспортування нафти на умовах 100% передоплати, а "Транснафта" не змогла здійснити черговий платіж.

"Газпромбанк, який обслуговує платежі, повідомив нас, що платіж повернений у зв'язку із набранням регламенту Євросоюзу, тобто сьомого пакету санкцій", — заявив прес-секретар "Транснафти".

Транзит російської нафти через Білорусь до Польщі та Німеччини триває, додав Дьомін.

Нагадаємо, "Транснефть" потрапила під санкції Євросоюзу ще у березні, коли було запроваджено четвертий пакет обмежувальних заходів. Щодо Газпромбанку діють лише санкції, введені у 2014 році, нових обмежувальних заходів ЄС до нього поки що не застосовував.

Європейський союз наприкінці травня ухвалив часткове ембарго на імпорт російської нафти. При цьому для постачання нафти південною гілкою "Дружби" до Угорщини, Чехії та Словаччини було зроблено виняток.

Після цього рішення радник міністра енергетики України Олена Зеркаль висловила жаль, заявивши, що нафтопровід "Дружба", - це був чудовий важіль впливу на енергетичну політику, яка здійснюється РФ .

"Було б дуже доречним, якби з ним (нафтопроводом, - ред.) щось сталося", - сказала Зеркаль.

Ця фраза викликала дуже нервову реакцію з боку Угорщини.



