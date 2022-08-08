Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня

Вранці у понеділок, 8 серпня, курс долара та євро опустилися нижче за показники п'ятниці, наблизившись до позначки офіційного курсу НБУ. Долар коштував 39,55 грн/долар, а євро – 40,04 грн/євро. Проте вже після обіду валюта почала дорожчати.

Після 12:00 долар зупинився на позначці 39,77 грн/долар у продажу, а у купівлі американська валюта коштує 39,46 грн/долар. Курс євро повернувся до рівня вечора п'ятниці - 40,22 грн/євро у продажу, а в купівлі курс євро зараз становить 39,8 грн/євро.

У банках курс валют залишається стабільним після вихідних, але деякі банки внесли зміни. Так, Райффайзен Банк знизив курс продажу долара до 39,9 грн/долар. Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Універсал Банк продають долар по 39,6 грн.

Найнижчий курс долара 8 серпня залишається у ПриватБанку – 39,1 грн/долар. Курс євро щодо гривні також не змінився та становить 40,00 грн/євро. Продати американську валюту у відділеннях ПриватБанку можна за курсом 38,40 грн за долар, євро – 38,80 грн за євро.

У monobank клієнтам пропонують купити безготівковий долар за курсом 37,5 грн/долар, євро продається по курсу 38,2 грн за євро. Нагадаємо, що купити валюту клієнти monobank можуть лише на суму не більше 50 000 грн, і лише для розміщення на депозит її в онлайн-банку.

Раніше у НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар по 36,6 грн.