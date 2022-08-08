В Україні впали ціни на картоплю: як змінилася вартість овоча у супермаркетах

В Україні знизилися ціни на молоду картоплю. Станом на 8 серпня середня вартість картоплі в супермаркетах становить 14,40 грн/кг. Це на 9,91 грн/кг дешевше, ніж в останній тиждень липня.

Для порівняння, у Metro за кілограм молодої картоплі доведеться віддати 11,9 грн, у Novus – 11,99 грн/кг, у Auchanі картопля коштує 16,9 грн/кг, у Varus – 13,7 грн, у Megamarket – 17, 5 грн/кг.

Нагадаємо, що у червні, коли тільки розпочався сезон картоплі, кілограм овочу коштував 43,98 грн. Вже у липні цінник опустився до 24,31 грн/кг.

Морква і буряк дешевшають слідом за картоплею. Якщо у липні кілограм молодої моркви у супермаркетах у середньому коштував 32,50 грн, то у серпні – 27,90 грн. Найдешевше морквину продають в Auchan.

Щодо цін на буряки, то ціни в серпні впали майже вдвічі - з 30,96 грн/кг до 18,72 грн/кг.

Ціни на капусту також поступово знижуються. У серпні молода капуста подешевшала з 38,31 до 27,90 грн/кг. Найдешевше овоч можна купити у Varus – за 27,90 грн/кг. У Метро капуста коштує 29,90 грн за кг, а в супермаркетах Novus – 32,69 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що на ринках України впали ціни на яблука літніх сортів, які довго не зберігаються.