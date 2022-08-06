В українських банків з'явилося безліч конкурентів: платіжні картки в Україні тепер можуть випускати від пошт до органів влади

Закон про платіжні послуги набув чинності: як він змінить грошові перекази з карти на карту

В українських банків з'явилося безліч конкурентів: платіжні картки в Україні тепер можуть випускати від пошт до органів влади
© Mastercard

Введений в дію Закон України «Про платіжні послуги» кардинально змінює ситуацію на ринку платіжних послуг та закладає фундамент для приєднання України до Єдиної зони платежів до євро (SEPA). Про це повідомляє Національний банк Укаїни.

Як зазначають у Нацбанку, документ є підґрунтям для інтеграції українського платіжного ринку з європейським. Його норми наближують законодавство України до законодавства ЄС.

Ключові зміни для учасників платіжного ринку:

  • Закон визначає дев’ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких, зокрема:

-банки,

- платіжні установи,

- оператори поштового зв’язку,

- установи електронних грошей,

- філії іноземних платіжних установ,

- органи державної влади (за певних умов);

  • упроваджено дев’ять платіжних послуг, із них сім — фінансових, дві — нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей із рахунків). Нові учасники платіжного ринку можуть вибрати одну платіжну послугу і сконцентруватися на розробленні зручних сервісів саме для неї;
  • у небанківських надавачів платіжних послуг (платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку та деяких інших надавачів платіжних послуг) з’явилася можливість відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші (до цього такі можливості були доступні лише банкам) за умови отримання певної авторизації;
  • від небанківських фінансових установ не вимагається участь у платіжних системах для здійснення переказу. Тепер ці установи можуть самостійно працювати на платіжному ринку, що спрощує їхню діяльність;
  • створюються умови для запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking). Надавачі платіжних послуг (зокрема банки) зобов’язані будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними щодо кожного учасника ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора;
  • норми нового закону та перехід української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт ISO20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем, закладають фундамент для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Що ще змінюється:

  • Відповідно до закону, діючі учасники ринку — небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, можуть продовжувати надавати послуги на платіжному ринку на підставі раніше отриманих ліцензій НБУ протягом шести місяців із дня введення в дію закону. Але вихід на ринок нових надавачів фінансових платіжних послуг буде відбуватися відповідно до нового порядку здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг. Такий порядок буде ухвалено Національним банком найближчим часом.
  • Банки мають право і надалі надавати платіжні послуги на підставі банківської ліцензії (крім послуг, що стосуються електронних грошей, для яких потрібна реєстрація) без отримання окремої ліцензії відповідно до цього закону.

«Національний банк, готуючись до введення в дію цього закону, оновив переважну більшість власних нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації. Водночас, зважаючи на агресію росії проти України, ця робота ще продовжується і буде завершена вже незабаром», — зазначають у регулятора.


Лія Ільченко, ZN.ua





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