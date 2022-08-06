Італія надала Україні 200 млн євро кредитних коштів на зарплати освітянам

Гроші призначені для виплат працівникам закладів загальної середньої освіти, інформує ZN.ua.

За даними відомства, договір з італійським урядом дозволить Україні зберегти фінансову стабільність і забезпечити необхідні державні виплати освітянам. Міністр фінансів Сергій Марченко особисто подякував італійським колегам, відзначивши їхню постійно підтримку з першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії.

«Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському Уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами», – заявив Марченко.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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