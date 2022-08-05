Ціни на хліб в Україні побили п'ятирічний рекорд: вартість популярних сортів у супермаркетах

Вартість хліба в Україні на початку серпня досягла рекордної позначки за останні п'ять років. Цінники виросли на всі популярні сорти як пшеничного, так і житнього хліба. Для порівняння, буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів лише за місяць подорожчав на 3 гривні, а батон став дорожчим у середньому на 2 гривні.

Розглянемо ціни на хліб в українських супермаркетах. Середня вартість пшеничного хліба на сьогоднішній день складає 30,10 грн за 650 грн. При цьому найдешевший хліб продається у супермаркетах Novus – по 29,49 грн за буханець.