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2022-08-05
Ціни на хліб в Україні побили п'ятирічний рекорд: вартість популярних сортів у супермаркетах
Вартість хліба в Україні на початку серпня досягла рекордної позначки за останні п'ять років. Цінники виросли на всі популярні сорти як пшеничного, так і житнього хліба. Для порівняння, буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів лише за місяць подорожчав на 3 гривні, а батон став дорожчим у середньому на 2 гривні.
Розглянемо ціни на хліб в українських супермаркетах. Середня вартість пшеничного хліба на сьогоднішній день складає 30,10 грн за 650 грн. При цьому найдешевший хліб продається у супермаркетах Novus – по 29,49 грн за буханець.
Вартість житнього хліба протягом місяця не змінилася. Хліб "Український Московський" коштує в середньому 34,60 грн за буханець вагою 950 г, а хліб житній Riga Бородинський коштує 25,80 грн за 300 г. При цьому найдешевший житній хліб можна купити в супермаркетах Мегамаркет.
Батон "Румянець" у серпні подорожчав з 20,97 грн до 22,79 грн за 450 грам, батон Київський нарізний коштує 25,46 грн за 500 грам.
Лаваш на полицях супермаркетів подешевшав у середньому на гривню. Купити лаваш "Перський" вагою 230 г у Novus можна за 22,39 грн, а в Ашані – за 21 грн. Якщо у липні лаваш у середньому коштував 22,93 грн за 230 г, то у серпні – 21,70 грн.
Раніше повідомлялося, які крупи у серпні впали в ціні, а що подорожчало.
Лобанова Єлизавета, Тудей