Банки у Києві серйозно підняли курс долара: скільки 5 серпня коштує валюта

У Києві курс долара після незначного падіння знову набирає обертів. Станом на першу половину дня п'ятниці, 5 серпня, середній курс у столичних банках – 38.55 гривень купівля та 39.62 – продаж.

Про це свідчать нові дані Кurs.com.ua, інформує Апостроф.

Так, невигідно здавати долари до Комерційного Індустріального Банку, Європромбанку, ОТП Банку, Кредиту Європа Банку та Укрсиббанку - ціна прийому в цих банках коливається в районі 36,50-36,60 грн.

Найвища ціна долара в "Альпарі", банку Конкорд, АТ "Мотор Банк", Індустріалбанку та РВС Банку, де за американську валюту просять 40,50 грн.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні серйозно подешевшав автогаз: які АЗС скинули найбільшеВ Україні серйозно подешевшав автогаз: які АЗС скинули найбільше
ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихіднихПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних
НБУ запровадить нові обмеження для обмінників: як це вплине на курс валютНБУ запровадить нові обмеження для обмінників: як це вплине на курс валют
Мережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 4 серпняМережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 4 серпня
Робота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мовиРобота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мови
Валютні "гойдалки" у Києві: долар знову поповз угоруВалютні "гойдалки" у Києві: долар знову поповз угору
Які банки готові продавати безготівкову валюту під депозит і за яким курсомЯкі банки готові продавати безготівкову валюту під депозит і за яким курсом
Долар та євро в обмінниках впали нижче 40 гривень: за скільки продають валюту 4 серпняДолар та євро в обмінниках впали нижче 40 гривень: за скільки продають валюту 4 серпня
Чому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки AppleЧому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки Apple
Курс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валютуКурс долара в Києві впав нижче за психологічну межу: в яких банках варто купувати валюту
Последние новости
Подгружаем последние новости