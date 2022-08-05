Банки у Києві серйозно підняли курс долара: скільки 5 серпня коштує валюта

У Києві курс долара після незначного падіння знову набирає обертів. Станом на першу половину дня п'ятниці, 5 серпня, середній курс у столичних банках – 38.55 гривень купівля та 39.62 – продаж.

Про це свідчать нові дані Кurs.com.ua, інформує Апостроф .

Так, невигідно здавати долари до Комерційного Індустріального Банку, Європромбанку, ОТП Банку, Кредиту Європа Банку та Укрсиббанку - ціна прийому в цих банках коливається в районі 36,50-36,60 грн.

Найвища ціна долара в "Альпарі", банку Конкорд, АТ "Мотор Банк", Індустріалбанку та РВС Банку, де за американську валюту просять 40,50 грн.