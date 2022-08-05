У Мінфіні розповіли, хто та на яку суму фінансував держбюджет України з початку війни

На потреби держбюджету України з початку війни було направлено 805,3 млрд. гривень або 26,95 млрд. доларів. При цьому зовнішні надходження (13,87 млрд доларів) становили трохи більше половини (51%) від загального розміру фінансування. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну .

За даними міністерства, найбільше для фінансування бюджету направив НБУ – 255 млрд. гривень (8,51 млрд. доларів).

Мінфін продав держоблігацій на 136,6 млрд. гривень (4,57 млрд. доларів).