У Мінфіні розповіли, хто та на яку суму фінансував держбюджет України з початку війни

На міжнародну допомогу припадає понад половина надходжень до держбюджету, інформує ZN.ua.

На потреби держбюджету України з початку війни було направлено 805,3 млрд. гривень або 26,95 млрд. доларів. При цьому зовнішні надходження (13,87 млрд доларів) становили трохи більше половини (51%) від загального розміру фінансування. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними міністерства, найбільше для фінансування бюджету направив НБУ – 255 млрд. гривень (8,51 млрд. доларів).

Мінфін продав держоблігацій на 136,6 млрд. гривень (4,57 млрд. доларів).

Якщо говорити про лідерів із зовнішнього фінансування, то США виділили Україні 3,99 млрд доларів, ЄС - 2,43 млрд доларів.


Олена Середа, ZN.ua





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