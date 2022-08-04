Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки

Заробітна платня працівників в Україні та сусідній Польщі відрізняється у рази. Про це свідчать оцінки Аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що зараз особливо гостро відчувається різниця між заробітками у Україні та країнах ЕС , оскільки українські зарплати втратили 35.7% у валютному еквіваленті.

«Падіння реальних доходів у валюті більше ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати працювати у Польщу та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні. Крім того, ми прогнозуємо зростання зарплат на польському ринку працевлаштування восени. Це обумовлено кількома факторами: перший - дефіцит на польському ринку працівників з України чоловічої статі через заборону їх виїзду за кордон; другий — необхідність створення додаткових фінансових стимулів, а саме підняття ставок оплати праці з боку польського бізнесу, щоб оперативно «закривати» нагальні потреби на виробництвах» — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

«Порівнюючи з 2021 роком попит на вакансії агентства з боку поляків збільшився на 9%. Навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Причин теж кілька – подорожчання життя у Польщі, висока інфляція та ріст ставок з іпотеки» — підкреслює генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Дані щодо середніх зарплат в Україні сформовані на основі щомісячних рейтингів порталу працевлаштування Work.uа та даних міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.