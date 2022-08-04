Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки

Попит на вакансії в Польщу збільшився майже на 10%.

Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Заробітна платня працівників в Україні та сусідній Польщі відрізняється у рази. Про це свідчать оцінки Аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що зараз особливо гостро відчувається різниця між заробітками у Україні та країнах ЕС, оскільки українські зарплати втратили 35.7% у валютному еквіваленті.

«Падіння реальних доходів у валюті більше ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати працювати у Польщу та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні. Крім того, ми прогнозуємо зростання зарплат на польському ринку працевлаштування восени. Це обумовлено кількома факторами: перший - дефіцит на польському ринку працівників з України чоловічої статі через заборону їх виїзду за кордон; другий — необхідність створення додаткових фінансових стимулів, а саме підняття ставок оплати праці з боку польського бізнесу, щоб оперативно «закривати» нагальні потреби на виробництвах» — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

«Порівнюючи з 2021 роком попит на вакансії агентства з боку поляків збільшився на 9%. Навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Причин теж кілька – подорожчання життя у Польщі, висока інфляція та ріст ставок з іпотеки» — підкреслює генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Дані щодо середніх зарплат в Україні сформовані на основі щомісячних рейтингів порталу працевлаштування Work.uа та даних міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпняКурятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня
Блок рекламы


Похожие новости
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%Через війну в Україні Центральний банк Англії підняв відсоткову ставку до рекордних 1,75%
Велика Британія готується виділити для допомоги Україні 3 млрд фунтів стерлінгівВелика Британія готується виділити для допомоги Україні 3 млрд фунтів стерлінгів
Пенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного рокуПенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного року
Підробіток під час війни: які вакансії та зарплати пропонують без досвіду в УкраїніПідробіток під час війни: які вакансії та зарплати пропонують без досвіду в Україні
В Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та ЛьвовіВ Україні подорожчало житло в новобудовах: скільки коштує квадратний метр у Києві, Одесі та Львові
В Україні збільшилася кількість вакансій для студентів та людей без досвідуВ Україні збільшилася кількість вакансій для студентів та людей без досвіду
Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФСанкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ
В Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпняВ Україні обвалилися ціни на малину: скільки коштує ягода на початку серпня
В Україні збільшують видобуток вугілляВ Україні збільшують видобуток вугілля
Последние новости
Подгружаем последние новости