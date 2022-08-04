Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline

Державна авіаційна служба України анулювала Сертифікат експлуатанта товариства з обмеженою відповідальністю «Біз Ейрлайн» — української авіакомпанії Bees Airline. Про це йдеться у наказі Державіаслужби.

Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline
Фото: dyvys.info

Чому анулювали сертифікат

Сертифікат анульований через незабезпечення товариством з обмеженою відповідальністю «Біз Ейрлайн» експлуатації не менше двох повітряних суден.

Повідомляється, що компанія має негайно повернути Сертифікат експлуатанта №UA059 з експлуатаційними специфікаціями до Державіаслужби.

Нагадаємо

У середині лютого, до повномасштабного вторгнення РФ, авіакомпанія Bees Airline на вимогу лізингодавця була змушена перегнати всі свої літаки за кордон.

У її парку було чотири Boeing 737, власниками яких є американські компанії San Сlemente Leasing LLC і BANK OF UTAH.





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