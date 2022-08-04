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2022-08-04
Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline
Державна авіаційна служба України анулювала Сертифікат експлуатанта товариства з обмеженою відповідальністю «Біз Ейрлайн» — української авіакомпанії Bees Airline. Про це
Фото: dyvys.info
Чому анулювали сертифікат
Сертифікат анульований через незабезпечення товариством з обмеженою відповідальністю «Біз Ейрлайн» експлуатації не менше двох повітряних суден.
Повідомляється, що компанія має негайно повернути Сертифікат експлуатанта №UA059 з експлуатаційними специфікаціями до Державіаслужби.
Нагадаємо
У середині лютого, до повномасштабного вторгнення РФ, авіакомпанія Bees Airline на вимогу лізингодавця була змушена перегнати всі свої літаки за кордон.
У її парку було чотири Boeing 737, власниками яких є американські компанії San Сlemente Leasing LLC і BANK OF UTAH.