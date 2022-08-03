Підробіток під час війни: які вакансії та зарплати пропонують без досвіду в Україні

Тисячі українців залишилися без роботи через війну. Вони місяцями марно відправляють резюме, сподіваючись знайти заробіток. Конкуренція перевищує пропозицію у рази. Багато хто погоджується на підробіток. Стало відомо, які вакансії та зарплати пропонують людям без досвіду.

Роботодавці готові наймати людей на певний час для виконання термінових завдань. Підробіток доступний нашим співвітчизникам у різних сферах. Однак найбільш затребуваними залишається сфера послуг – прибирання, транспортна галузь – перевезення та будівництво.

Різнороби отримують від 700 до 1550 грн за зміну чи певну послугу. Водії можуть на місяць заробити від 17,8 до 25 тис. грн. Прибиральницям платять до 9 тисяч гривень на тимчасовій роботі та від 1,5 тис. грн на підробітку.

Менеджери з продажу за часткової зайнятості отримують до 11 тис. грн. За повної – можуть розраховувати на 20 тис. грн. Є пропозиції для репетиторів – 175-215 грн за годину. На сайтах пошуку роботи також є вакансії для вантажників, домробітниць, нянь та продавців.

Без досвіду можна влаштуватися у кол-центри, їхнім співробітникам пропонують від 25 до 27 тис. грн на місяць. Адміністратори отримують зарплату в районі 13,4 тис. грн, таксисти – близько 25 тис. грн, кур'єри – близько 17 тис. грн, охоронці – 9,5 тис. грн, продавці-консультанти в середньому заробляють близько 10 тис. грн.

Нагадаємо, де в Україні під час війни пропонують найвищі та найнижчі зарплати.