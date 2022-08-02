Оренда житла різко подорожчала: де найбільший попит, та які ціни на квартири

В Україні під час війни різко подорожчала оренда житла. Рекорди по затребуваності ставлять західні регіони країни – Тернопільська, Полтавська та Закарпатська області. Стало відомо, які ціни пропонують на квартири.

Оренда житла максимально подорожчала у Кіровоградській – на 83% та Полтавській (307%) областях. Знімне житло на території Полтавської області подорожчало вчетверо, а в Кіровоградській – вдвічі. Вони продовжують приймати біженців із східних населених пунктів. Ціни на квартири різко впали у Миколаївській області – на 91% та в Одесі – на 80%.

Власники квартир пов'язують підвищення орендної плати зі стрибком курсу долара. При цьому плата за житло зазвичай стягувалася з гривні. Якщо рахувати в американській валюті, стало дешевше знімати житло у Житомирській (на 26%), у Київській (на 33%), Харківській (на 47%), Тернопільській (на 42%), Херсонській (на 70%), Миколаївській (на 29%), Одеській (на 57%) та Закарпатській областях (на 18%).

Щодо столиці, середня ціна оренди однокімнатної квартири зросла на тисячу гривень – до 9 тис. грн. Двокімнатні апартаменти коштуватимуть на 2000 грн дорожче – 14 тисяч. Трикімнатні квартири зросли у ціні на 2100 грн – до 22 тис. грн. Зростання цін у Києві пов'язане з підвищенням попиту, а також зі зміною курсу валют.

Багато українців стали біженцями та зупинилися у сонячній Іспанії. Нагадаємо, скільки там коштує оренда житла – квартири не можна назвати доступними.