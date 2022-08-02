Суд заарештував майно Курченка за ухилення від сплати податків більш як на 3 мільярди

Суд наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно бізнесмена-втікача Сергію Курченку, який ухилявся від сплати 3,1 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

Суд заарештував майно Курченка за ухилення від сплати податків більш як на 3 мільярди
Фото: pixabay.com

Арешт майна

«У ході досудового розслідування накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», що належать керівнику злочинної організації, — йдеться в повідомленні.

Злочин

За даними Офісу Генпрокурора, обвинувачений у 2011?2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввезення на територію України нерозмитнених нафтопродуктів. Згодом товар продавали на внутрішньому ринку без сплати податків, зборів та платежів до скарбниці.

Також підозрюваний оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області під час оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Курченко володіє ТОВ «Енергія та газ Україна» з 2009 року, а ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» — з 2013 року.





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