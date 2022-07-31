Ціни у Мелітополі "злетіли" після окупації: скільки зараз коштує риба, фото

У магазинах тимчасово окупованого Мелітополя ціни вказують у гривнях та в рублях. Вартість деяких товарів різко злетіла. Зокрема, звичайнісінька риба для мешканців цього міста стала справжнім делікатесом, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Ріа Мелітополь.

Незважаючи на високі ціни, все ж таки влаштувати собі "рибний день" можна. На ринку за кілограм карасів просять 50 гривень, бички коштуватимуть 70 гривень, молочний хек – 190 гривень за кілограм. Кілограм оселедця коштує 180 гривень за кілограм.

Малосольна горбуша коштує 280, оселедець - 270 гривень. За кілограм тушок ставриди потрібно віддати 350 гривень. Разом з тим, місцеві жителі зазначають, що ціни дуже відрізняються один від одного, тому перед покупкою потрібно бути походити по магазинам та різним лоткам.

Фанати мойви мають викласти 160 гривень. за кілограм улюбленої риби, у той час як у Запоріжжі вона коштуватиме 80 гривень.

Завжди бюджетні хребти сьомги зараз можна купити лише за 180 грн. за кілограм. Шматки цієї ж риби на шкірці, які на початку війни продавали по 300 з невеликим гривень, зараз коштуватиме 450 гривень.

Нагадаємо, Мелітополь відрізали від зв'язку, послуг та товарів з України. Тепер черги на отримання адмінпослуг сягають десятків метрів, ціни значно зросли, а продукти стали неякісними.