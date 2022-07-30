Відсотки за кредитами підвищують : уряд оголосив про зростання вартості позик

В Україні зростуть выдсотки за кредитами. Уряд схвалив ініціативу щодо підвищення вартості нових банківських позик. Тепер банки можуть підвищувати кредитні ставки до 20%.

Про це стало відомо з інформації, опублікованій на сайті Кабміну.

В уряді схвалили підвищення кредитних ставок до 20%. Таке зростання відсотків за новими кредитами можливе на період дії воєнного стану. Про це також повідомив у своєму Telеrgram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після підвищення облікової ставки НБУ почали гальмувати державні програми пільгового кредитування. Аби вдихнути в них друге життя, Кабмін вирішив внести зміни в програми цільового кредитування.

"Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми, як "5-7-9", фінансового лізингу і державних портфельних гарантів загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за цими програмами", - повідомив прем'єр.

Отже тепер банки можуть підвищувати ставки за цільовими кредитами до 20%. Але тут слід пам'ятати, що йдеться лише про нові кредити. Що стосується старих позик, то в них кредитні ставки залишаються колишніми. Крім того, такі зміни кредитної ставки діятимуть лише у період воєнного стану.

"Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу", — додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, українські банки оприлюднили свої ставки за депозитами. Незважаючи на підвищення облікової ставки НБУ, банкіри неохоче підвищують відсотки за депозитами. Адже для того, щоби потім віддати ці гроші вкладникам, їх потрібно десь заробити. А в Україні на сьгодні немає дієвих інвестиційних інструментів, які можуть дати такі прибутки.