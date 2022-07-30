Курс валют: Нацбанк міг спровокувати подорожчання долара

Нацбанк цього тижня купив у резерви 682 млн. доларів (найбільша сума з листопада 2021 року), але продав при цьому всього 32,92 млн. доларів (найменша сума з кінця 2021 року). Про це йдеться у даних НБУ.

Нагадаємо, що за допомогою продажу валюти регулятор стримує курс долара та євро. Це необхідно, оскільки практично щоденний долар дорожчає (до 42 грн на долар на даний момент) через суттєву емісію гривні НБУ. І донедавна регулятор продавав долари у більшому обсязі, ніж купував.

Згідно з повідомленням НБУ, з початку року НБУ продав уже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 2,8 млрд доларів та 110 млн євро.

При цьому НБУ спробував "приструнити" обмінники. Нещодавно регулятор заявив, що небанківські валютообмінники, на які припадає три чверті офіційного готівкового ринку, почали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи фактично існування "банкоматного туризму". І для виправлення ситуації НБУ посилив вимоги до небанківських обмінників щодо організації торгівлі готівкою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).

На думку експертів, наступного тижня НБУ може повернутися до ринкового регулювання курсу валют, а отже продаватиме долар у більшому обсязі, ніж купує.