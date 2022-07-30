Курс валют: Нацбанк міг спровокувати подорожчання долара
Регулятор викупив у резерви найбільше валюти з 2021 року, інформує
Нацбанк цього тижня купив у резерви 682 млн. доларів (найбільша сума з листопада 2021 року), але продав при цьому всього 32,92 млн. доларів (найменша сума з кінця 2021 року). Про це йдеться у
Нагадаємо, що за допомогою продажу валюти регулятор стримує курс долара та євро. Це необхідно, оскільки практично щоденний долар дорожчає (до 42 грн на долар на даний момент) через суттєву емісію гривні НБУ. І донедавна регулятор продавав долари у більшому обсязі, ніж купував.
Згідно з повідомленням НБУ, з початку року НБУ продав уже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 2,8 млрд доларів та 110 млн євро.
При цьому НБУ спробував "приструнити" обмінники. Нещодавно регулятор заявив, що небанківські валютообмінники, на які припадає три чверті офіційного готівкового ринку, почали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи фактично існування "банкоматного туризму". І для виправлення ситуації НБУ посилив вимоги до небанківських обмінників щодо організації торгівлі готівкою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).
На думку експертів, наступного тижня НБУ може повернутися до ринкового регулювання курсу валют, а отже продаватиме долар у більшому обсязі, ніж купує.