Ціна долара у Києві зашкалює: банки виставили грабіжницький курс

Долар в Україні продовжує йти у відрив. Поки в Національному банку вводили обмеження для небанківських валютних обмінників, щоб уникнути паніки та підняття курсу, банки в столиці встановили новий рекорд.

Про це повідомляє "Апостроф".

У п'ятницю, 29 липня, у банках Києва вже пропонують купити одного "американця" за більш як 40 гривень, до того ж - валюта продовжує дорожчати. Справжній рекорд побив "Акордбанк", який поставив ціну 43 гривні за долар (продаж). Інші банки до цієї позначки поки що не дотягнули. Вартість продажу долара перед вихідними варіювала в діапазоні 39,80-42,50 грн/$.

Зазначимо, курс в обмінниках сьогодні також перевищує 42 гривні за долар, інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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