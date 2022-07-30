«Росатом» фінансує будівництво АЕС в Туреччині, почав перерахунок 20 мільярдів

Російська корпорація «Росатом» перераховує гроші дочірній компанії, яка будує атомну електростанцію вартістю 20 мільярдів доларів на середземноморському узбережжі Туреччини. Таким чином Кремль намагається зменшити ризики щодо відкладання проєкту через санкції.

Минулого тижня компанія направила близько 5 мільярдів доларів турецькому будівельнику, офіційно відомому як Akkuyu Nuclear JSC, а ще два подібні доларові перекази заплановано на цей і наступний тиждень Про це пише Bloomberg з посиланням на слова неназваних високопоставлених турецьких чиновників, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Електростанція вважається критично важливою для Туреччини, якщо вона хоче задовольнити постійно зростаючі потреби в енергії, вона може задовольнити 10% внутрішнього попиту країни на електроенергію, коли всі чотири реактори запрацюють. Росія та Туреччина мають економічні зв’язки десятиліттями, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагався не відштовхувати Кремль цілком після того, як російські війська вторглися в Україну.

Проєкт отримав фінансування від найбільшого російського кредитора ПАТ «Сбербанк», який потрапив під санкції США та Європейського Союзу, а також від «Совкомбанку», який також потрапив під санкції.

Представники Akkuyu Nuclear JSC коментарів наразі не надали. Міністерство фінансів Туреччини відмовилося від коментарів.

Фінансування покриє всі закупівельні потреби для проєкту Akkuyu протягом наступних двох років, заявили турецькі офіційні особи, попросивши не називати їх імен через чутливість питання.