Ковбаса по 600 гривень: ціни на продукти у тимчасово окупованому Маріуполі

На ринках та у магазинах міста ціни вказують у гривні та у рублях, інформує ZN.ua.

Ковбаса по 600 гривень: ціни на продукти у тимчасово окупованому Маріуполі
© freepik.com

Через військову агресію РФ, Маріуполь опинився у тимчасовій окупації. Мешканці міста діляться фотографіями цінників на продукти магазинах та на ринках у місцевих Telegram-каналах.

Найдорожче у Маріуполі коштують м’ясні вироби – ковбаси, сосиски, сардельки. Так, за 1 кілограм ковбаси «Сервелат» доведеться заплатити від 600 до 850 грн, мисливських ковбасок – 710 гривень. Копчена куряча грудка коштує 510 грн за 1 кг, сосиски – 260 грн за кілограм.

На полицях магазину наявна тушкована свинина – 148 грн за банку, консерва з індика та качки – 61 грн за банку.

Так, ціна за кілограм рису становить від 91 гривні, гречки – від 96 гривень. Пачка чаю у пакетиках коштує 67 гривень.

Овочі можна придбати на ринках. Зокрема, 1 кг картоплі коштує від 20 грн, цибуля – від 30 грн, буряк та морква – від 25 грн, помідори – від 20 до 30 грн, огірки – від 20 грн. Також у продажу є кукурудза – по 15 грн за один качан.

У Маріуполі ціни у магазинах та на ринках вже пишуть у рублях.

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Блок рекламы


Похожие новости
Малина різко подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці липняМалина різко подешевшала в Україні: які ціни на ягоду в кінці липня
В Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартириВ Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартири
Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»Ціни на газ в Європі: новий сплеск через падіння постачання «Північним потоком»
Справа АРМА: підозрюваному у розтраті 426 млн гривень призначили заставу в 3,1 млнСправа АРМА: підозрюваному у розтраті 426 млн гривень призначили заставу в 3,1 млн
Дачі замість квартир: за 200 тисяч гривень можна купити недорогу нерухомістьДачі замість квартир: за 200 тисяч гривень можна купити недорогу нерухомість
Нацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному роціНацбанк може надрукувати ще 200 мільярдів гривень у наступному році
Ціни на квартири в Україні знизилися вдвічіЦіни на квартири в Україні знизилися вдвічі
До 100 тисяч гривень на місяць: яку зарплату та роботу пропонують українцям за кордономДо 100 тисяч гривень на місяць: яку зарплату та роботу пропонують українцям за кордоном
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Последние новости
Подгружаем последние новости