Ковбаса по 600 гривень: ціни на продукти у тимчасово окупованому Маріуполі

Через військову агресію РФ , Маріуполь опинився у тимчасовій окупації. Мешканці міста діляться фотографіями цінників на продукти магазинах та на ринках у місцевих Telegram-каналах.

Найдорожче у Маріуполі коштують м’ясні вироби – ковбаси, сосиски, сардельки. Так, за 1 кілограм ковбаси «Сервелат» доведеться заплатити від 600 до 850 грн, мисливських ковбасок – 710 гривень. Копчена куряча грудка коштує 510 грн за 1 кг, сосиски – 260 грн за кілограм.

На полицях магазину наявна тушкована свинина – 148 грн за банку, консерва з індика та качки – 61 грн за банку.

Так, ціна за кілограм рису становить від 91 гривні, гречки – від 96 гривень. Пачка чаю у пакетиках коштує 67 гривень.

Овочі можна придбати на ринках. Зокрема, 1 кг картоплі коштує від 20 грн, цибуля – від 30 грн, буряк та морква – від 25 грн, помідори – від 20 до 30 грн, огірки – від 20 грн. Також у продажу є кукурудза – по 15 грн за один качан.

У Маріуполі ціни у магазинах та на ринках вже пишуть у рублях.

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram

Мариуполь сейчас/Telegram