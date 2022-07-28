В Україні обваляться ціни на житло: де і коли подешевшають квартири

Ціни на квартири на вторинному ринку житла в Україні від початку війни пішли вниз. На сьогоднішній день вартість нових квартир залишається на довоєнному рівні, проте до кінця року ціни на нерухомість у новобудовах також почнуть знижуватись.

Зниження цін на нерухомість у поточному році буде щонайменше 10%, якщо порівнювати з даними до кінця 2021 року, прогнозують в Українській торговій гільдії (UTG).

Причинами падіння цін на квартири в Україні, окрім війни, експерти називають скорочення чисельності населення у великих містах, падіння рівня доходів та платоспроможного попиту, активна стадія воєнних дій у низці регіонів України, що призвела до міграції населення.

Темпи будівництва житла сповільнилися, адже лише у квітні деякі забудови відновили свою роботу. Йдеться про тих, хто не перебуває у зоні бойових дій. Зростання собівартості будівельно-монтажних робіт та матеріалів провокують підвищення вартості первинної нерухомості.

Продавці житла у старому житловому фонді ціни на квартири також не знижують, хоч і попит упав.

Кількість операцій із продажу нерухомості за перше півріччя 2022 року скоротилася на 25-35%, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Реєстри нерухомості з травня працюють без збоїв, а отже угоди з купівлі-продажу можуть здійснюватися громадянами в законному порядку.

Експерти вважають, що якщо держава прийме спеціальні соціальні програми, спрямовані на підтримку громадян, які втратили житло, а також забезпечення квадратними метрами мешканців тимчасово окупованих територій, то попит на квартири почне зростати.

На сьогоднішній день в середньому по Україні квадратний метр вторинного житла з хорошим ремонтом коштує 27 тисяч гривень, тоді як за квадратний метр у новому будинку з євроремонтом просять 36 373 грн., а з косметичним ремонтом – 26 691 грн.

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