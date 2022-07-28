Заміська нерухомість під час війни: за скільки можна придбати дачу чи котедж у різних областях України

Ринок нерухомості в Україні поступово оживає. Попит підвищується як на квартири у великих містах, де немає бойових дій, так і на заміську нерухомість. У липні попит на дачі та котеджі у рази вищий, ніж на інші типи житла.

Згідно зі статистикою сайту OLX, у липні представлено понад 54 тис. оголошень з продажу будинків в Україні.

Серед них найбільша пропозиція на:

дачі (6,4 тис. оголошень);

частини будинків (4 тис.);

котеджі (3,9 тис.);

таунхауси (3,2 тис.);

дуплекси (1,5 тис.);

клубні будинки (228 оголошень).

Найбільший попит серед українців мають дачі. Це найдоступніший вид заміської нерухомості. Громадяни також розглядають варіанти купівлі частини будинку. Таких оголошень стає дедалі більше, хоча вартість частини будинку традиційно вища, ніж невеликий окремий будиночок. Все тому, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних та дорогих локаціях.

Найдорожчими варіантами заміського житла є котеджі. Так, ціни на них стартують від 1,1 млн грн у Вінницькій області та сягають понад 5 млн грн у Київській області. Водночас, дачу в середньому можна купити до 200 тис. грн

Найдорожча нерухомість продається у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Купити дачний будиночок у хорошому місці обійдеться не дешевше за 1 млн гривень у цих регіонах.

У той же час найдоступніші варіанти заміської нерухомості українцям пропонується у Кіровоградській області, де будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн. Також доступні пропозиції щодо житла є у Вінницькій та Черкаській областях.

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