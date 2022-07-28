Заміська нерухомість під час війни: за скільки можна придбати дачу чи котедж у різних областях України

Ринок нерухомості в Україні поступово оживає. Попит підвищується як на квартири у великих містах, де немає бойових дій, так і на заміську нерухомість. У липні попит на дачі та котеджі у рази вищий, ніж на інші типи житла.

Заміська нерухомість під час війни: за скільки можна придбати дачу чи котедж у різних областях України

Згідно зі статистикою сайту OLX, у липні представлено понад 54 тис. оголошень з продажу будинків в Україні.

Серед них найбільша пропозиція на:

  • дачі (6,4 тис. оголошень);
  • частини будинків (4 тис.);
  • котеджі (3,9 тис.);
  • таунхауси (3,2 тис.);
  • дуплекси (1,5 тис.);
  • клубні будинки (228 оголошень).

Найбільший попит серед українців мають дачі. Це найдоступніший вид заміської нерухомості. Громадяни також розглядають варіанти купівлі частини будинку. Таких оголошень стає дедалі більше, хоча вартість частини будинку традиційно вища, ніж невеликий окремий будиночок. Все тому, що частини будинків розташовані переважно ближче до міст або в більш престижних та дорогих локаціях.

Заміська нерухомість під час війни: за скільки можна придбати дачу чи котедж у різних областях України
Найдорожчими варіантами заміського житла є котеджі. Так, ціни на них стартують від 1,1 млн грн у Вінницькій області та сягають понад 5 млн грн у Київській області. Водночас, дачу в середньому можна купити до 200 тис. грн.

Найдорожча нерухомість продається у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Купити дачний будиночок у хорошому місці обійдеться не дешевше за 1 млн гривень у цих регіонах.

У той же час найдоступніші варіанти заміської нерухомості українцям пропонується у Кіровоградській області, де будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн. Також доступні пропозиції щодо житла є у Вінницькій та Черкаській областях.

Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда квартир у Києві в липні, і як зміняться ціни восени.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
Знищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшникЗнищити конкурента: Росія вивозить з України не лише зерно, а й соняшник
Скільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідженняСкільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідження
Зарплати зменшилися під час війни у половини українців — опитуванняЗарплати зменшилися під час війни у половини українців — опитування
Ахметов з початку війни втратив майже дві третини своїх статків - ForbesАхметов з початку війни втратив майже дві третини своїх статків - Forbes
Євро перевищив позначку 40 грн: скільки коштує валюта в банках і на чорному ринкуЄвро перевищив позначку 40 грн: скільки коштує валюта в банках і на чорному ринку
Жито та міндобрива відтепер можна вивозити з УкраїниЖито та міндобрива відтепер можна вивозити з України
Збитки одного з найбільших держбанків України склали 4 млрд грнЗбитки одного з найбільших держбанків України склали 4 млрд грн
Робота під час війни: де в Україні пропонують найнижчі та найвищі зарплатиРобота під час війни: де в Україні пропонують найнижчі та найвищі зарплати
Перші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішнеПерші дані збору зернових від одного з агрохолдингів України: порівняння з попередніми роками невтішне
Последние новости
Подгружаем последние новости