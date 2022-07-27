Ахметов з початку війни втратив майже дві третини своїх статків - Forbes

З початку війни статки Ріната Ахметова впали на 64%. Наскільки постраждав добробут ще донедавна найбагатшого багатія України проаналізував Forbes .

Головний висновок дослідження: попри повномасштабну війну РФ проти України Рінат Ахметов залишається найбагатшим українцем, інформує ZN.ua .

Водночас з лютого він частково втратив металургійні, енергетичні, аграрні активи. Та диверсифікація бізнесу дозволяє йому вигравати перегони в інших українських підприємців.

Якщо на початку 2022 року Forbes оцінював статки Ахметова їх у $13,7 млрд, то в липні – лише в $4,9 млрд.

Головний скарб бізнес-імперії «Метінвест» втратив 2/3 бізнесу. Раніше Forbes оцінював вартість «Метінвесту» в $3 млрд, з яких на частку Ахметова припадає $2,25 млрд. Також було оновлено оцінку ДТЕК — зараз вона становить $580 млн.