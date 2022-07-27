Євро перевищив позначку 40 грн: скільки коштує валюта в банках і на чорному ринку

Незважаючи на офіційне закріплення НБУ курсу долара на позначці 36,5686 грн/дол, вартість американської та європейської валют в Україні рветься вгору. Станом на 27 липня євро перевищив позначку 40 гривень.

Про це свідчать дані про курс валют від "Мінфіну", інформує Апостроф .

Так, вранці 27 липня середня ціна долара в банках встановилася на рівні 38,80 при купівлі та 39,90 при продажу. На чорному ринку американська валюта торгується на рівні 39,91 та 40,26 відповідно.

Євро у банках у середньому купують уже по 38,90 гривень, а продають європейську валюту за 40,20. На чорному ринку євро у покупці в середньому торгується за 40,18, а у продажу ціна встановилася на рівні 40,56.

Також наведено таблиці вартості долара та євро у банках України станом на 27 липня.

Долар:

Євро: