Мінімальна зарплата на 2023 рік: в уряді намагаються домовитись про її розмір

Мінімальна зарплата у 2023 році може залишитись на рівні нинішнього року, хоча раніше планувалося її підвищення. Проти зростання мінімалки виступають Мінфін та роботодавці. Водночас, Мінсоцполітики, Мінекономіки та профспілки вважають, що мінімальну зарплату треба неодмінно підвищувати.

Про те, що пропонує кожна сторона переговорів, розповіло zn.

В уряді намагаються домовитись про розмір мінімальної зарплати на 2023 рік. Мінімальна зарплата – це не лише найнижчий розмір оплати, дозволений законом, а й важливий індикатор, від якого залежить дуже багато соціальних стандартів у країні. У кожної зі сторін – свої аргументи та доводи. Як вирішать остаточно, поки що невідомо. Втім, усі сходяться в одному: конкретизувати цифри не дає війна. Та й взагалі через війну сьогодні будувати плани – вельми невдячне заняття.

Проте, Мінекономіки дає орієнтовний прогноз, що на нас чекає до кінця 2022 і в 2023 році:

ВВП 2022 року може знизитися на 30-35%;

індекс споживчих цін 2022 року зросте на 31-32%, а в 2023 – ще на 30%.

Мінфін дотримується категоричної позиції: мінімалку підвищувати не можна. Це спричинить підвищення решти соціальних витрат. А бюджет під час війни (та й після неї, якщо нам пощастить дочекатися миру наступного року), дуже вразливий. Мінфін пропонує залишити мінімальну зарплату у 2023 році на рівні 2022 – 6700 гривень. Хоча ще вилами по воді писано, чи підвищать її нинішнього року до 6700.

Мінекономіки вважає, що підвищувати мінімалку необхідно. Це призведе до підвищення середньої зарплати в країні, збільшення податкових надходжень і взагалі позитивно позначиться на економіці країни. Загалом, Мінекономіки пропонує розпочати 2023 рік з мінімалки в 6700 гривень і потім її підвищувати – так, щоби вийшло в середньому за рік по 7250 гривень.

також вважає, що підвищувати мінімальну зарплату потрібно. Адже реальний прожитковий мінімум росте так, що його не наздогнати. Так, за цінами червня поточного року він вийшов близько 7000 гривень, а на початку 2023 року вже буде близько 8200.

Українські роботодавці повністю згодні з Мінфіном: 2023 року мінімалку підвищувати не можна. Її слід заморозити на рівні 6700 гривень.

Профспілки погоджуються з тим, що в країні склалася вкрай важка економічна ситуація, і багато підприємств перебувають на межі виживання. Зважаючи на ці обставини, профспілки не наполягають на підвищенні номінальної мінімальної зарплати та пропонують залишити її на рівні минулого року, проте обов'язково індексувати її з урахуванням рівня інфляції. Виходить, що її потрібно буде підвищити як мінімум на 30%. Крім того, профспілки наполягають на підвищенні розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС).

Мінекономіки повністю схвалило позицію профспілок щодо підвищення оплати за І тарифним розрядом. Представники міністерства повідомили, що мають намір її підвищити вже з 1 жовтня 2022 року у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 6500 до 6700 гривень, яке намічено на цю дату.

А от, до речі, в Мінсоцполітики не мають такої упевненості, що з жовтня буде підвищення мінімалки, як раніше планувалося. Тамтешня нова керівниця Оксана Жолнович вважає, що підвищення мінімалки в жовтні, як і прожиткового мінімуму у грудні - не на часі і може цього року не відбутися.