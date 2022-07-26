Суд остаточно визнав законною перевірку НБУ, що стала підґрунтям націоналізації Приватбанку

Касаційний адміністративний суд задовільнив скаргу ПриватБанку, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку.

За результатом саме цієї перевірки НБУ виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність націоналізації банку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Нагадаємо, що позивачам виступала офшорна компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, пов’язана із колишніми власниками ПриватБанку І.Коломоським та Г.Боголюбовим.

Це остаточне судове рішення по цій справі. Воно є важливою складовою частиною подальшої судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.