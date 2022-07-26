Суд остаточно визнав законною перевірку НБУ, що стала підґрунтям націоналізації Приватбанку

Касаційний адміністративний суд задовільнив скаргу ПриватБанку, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій про визнання протиправним та скасування розпорядження Національного банку України від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки ПриватБанку.

За результатом саме цієї перевірки НБУ виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників ПриватБанку в період до 2016 р. та дійшов висновку про необхідність націоналізації банку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

Нагадаємо, що позивачам виступала офшорна компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, пов’язана із колишніми власниками ПриватБанку І.Коломоським та Г.Боголюбовим.

Це остаточне судове рішення по цій справі. Воно є важливою складовою частиною подальшої судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Допомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривеньДопомога з безробіття: багатьом українцям скоротили її до 1800 гривень
Українські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонуютьУкраїнські біженці у Європі: які вакансії та зарплати їм пропонують
Блок рекламы


Похожие новости
Рада дозволила бізнесменам самим встановлювати умови найму працівників: трудовий кодекс тепер остаточно пустий папірецьРада дозволила бізнесменам самим встановлювати умови найму працівників: трудовий кодекс тепер остаточно пустий папірець
Пенсія у багатьох українців за рік стала вищою на 3000 гривеньПенсія у багатьох українців за рік стала вищою на 3000 гривень
Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — BloombergЄвропа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — Bloomberg
У ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липняУ ПриватБанку різко злетіли ціни на валюту: який курс долара та євро 14 липня
Нафтогаз визнав, що частину нових споживачів йому приєднали заднім числомНафтогаз визнав, що частину нових споживачів йому приєднали заднім числом
Средняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платятСредняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платят
У Украины достаточно зерна, чтобы обеспечить себя до конца года — советник президента УстенкоУ Украины достаточно зерна, чтобы обеспечить себя до конца года — советник президента Устенко
Зарплата учителей стала ниже: в Минобразования объяснили ситуациюЗарплата учителей стала ниже: в Минобразования объяснили ситуацию
В Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - ШурмаВ Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - Шурма
Британия перестала признавать Московскую биржуБритания перестала признавать Московскую биржу
Последние новости
Подгружаем последние новости