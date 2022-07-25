Росіян посадили на пляшку: маркетплейс надсилає оригінальні сексуальні "іграшки"

У Росії клієнти Wildberries замість замовлених інтим-іграшок стали отримувати пластикові пляшки.

Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking, інформує Апостроф .

Адміністратори маркетплейсу відповідають на скарги покупців нагадуванням про те, що товар необхідно перевіряти у присутності співробітника магазину. Якщо цього не було зроблено, гроші за такі товари повернути неможливо.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в Росії шахраї придумали новий спосіб виманювати гроші - вони збирають кошти сім'ям нібито загиблих на війні в Україні псковських десантників. Так, пенсіонер із Москви перевів шахраю 27 тисяч рублів (близько 367 доларів), після чого його картку заблокував банк.