Кредитні борги позичальників великого банку виставлені на продаж

В Україні відбувається ліквідація Промінвестбанку, який майже повністю контролювався російським бізнесом. У зв'язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) почав розпродувати активи цього банку. Зокрема, в системі Prozorro.Продажі незабаром відбудеться продаж першого лоту. На продаж виставлено кредитні борги двох великих позичальників Промінвестбанку.

В Україні продають кредитні борги позичальників великого банку: що буде з боржниками

Йдеться про двох юридичних осіб, які займаються промисловим виробництвом. Природно, що і стартова ціна лота чимала – 5,8 млрд гривень, повідомляє ФГВФО.

Як заставу за кредитними договорами виставлено майно, а також цінні папери позичальників:

  • нерухомість промислового призначення (виробничі комплекси, корпуси тощо) загальною площею 10370 кв. м;
  • обладнання у складі ЦМК (збагачувального комбінату);
  • обладнання виробничої інфраструктури;
  • автотранспорт і спецтехніку у Новомиргородському р-ні Кіровоградської області;
  • корпоративні права, що становлять 100% частки у статутному капіталі одного із позичальників;
  • фінансові кошти поручителів.
В Україні продають кредитні борги позичальників великого банку: що буде з боржниками

У повідомленні йдеться, що аукціон відбудеться вже 1 серпня в системі Prozorro. Продажі. Торги пройдуть за англійською моделлю. Це модель, за якої призначається мінімальна стартова ціна (у даному випадку вона дорівнює 5,8 млрд гривень). Після цього розпочинаються відкриті торги, під час яких учасники аукціону підвищують ціну. Переможцем виходить той, хто запропонував найвищу суму.

Хто може взяти участь в аукціоні?

У ньому можуть взяти участь як юридичні, так і фізичні особи, однак у цьому всеосяжному списку є обмеження. Забороняється брати участь в аукціоні самим позичальникам, а також їхнім поручителям. Крім того, не можуть брати участь у торгах громадяни РФ, а також особи, які мають зв'язки України з Російською Федерацією.

Втім, хоч би хто придбав ці кредитні борги, він отримає право вимоги щодо їхньої сплати. Отже, позичальникові тепер доведеться мати справу з новим кредитором. З ліквідацією банку, на жаль, борги нікуди не зникнуть.

Нагадаємо, українські банки суттєво підвищили кредитні ставки за гривневими позиками як для фізичних осіб, так і для юридичних.


Марченко Любов, Тудей





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