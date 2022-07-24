Ціни на квартири в Україні знизилися вдвічі

У деяких регіонах України ціни на квартири знизилися вдвічі. Однак, незважаючи на таку привабливу вартість житла, українці все одно не квапляться купувати його. Втім, і експерти фінансового ринку також не радять зараз вкладати гроші у нерухомість.

Що відбувається на ринку житла, як змінилися ціни на квартири, і чому вкладатись у нерухомість в Україні зараз не вигідно, розповіли на сайті 24tv.ua.

З початком війни в Україні ринок нерухомості було зупинено. Держава закрила доступ до реєстру власників житла, і кілька місяців угоди на ринку фактично не укладалися. Проте і з відкриттям реєстрів картина майже не змінилася. Ринок житла функціонує дуже мляво. Зараз на ньому відбувається приблизно 10-15% від тієї кількості угод, яка була до війни.

І це при тому, що в країні дуже сильно просіли ціни на житло. Зокрема, у столичному регіоні та в середньому по країні вартість квартир знизилася приблизно на 30%. При цьому на спокійнішому заході квартири подешевшали ненабагато. А ось на неспокійному сході, півдні та півночі ціни на квартири подекуди знизились наполовину. Так, наприклад, у Сумській області квартири, які раніше продавалися за 20-25 тисяч доларів, зараз готові віддати лише за 10 тисяч в американській валюті.

Однак покупці не поспішають купувати навіть таке дешеве житло – побоюються повторних атак і руйнувань. Та й експерти не радять українцям зараз вкладатись у нерухомість. Хіба що тільки, якщо це перша квартира , яка купується для власного проживання. А якщо квартиру купувати, щоби здавати її в оренду, то зараз це невигідно, кажуть експерти.

По-перше, ціни на оренду квартир зараз також сильно впали. Отже, багато грошей на здаванні житла в оренду не заробиш. А по-друге, поки війна не закінчена, ніхто не знає, куди наступного разу "прилетить", і чи не перетвориться куплений вами будинок на купу руїн.

Тому експерти радять українцям, у яких є гроші, вкладати свої заощадження у купівлю військових облігацій, у короткострокові гривневі депозити або просто у придбання валюти. У кожному з цих випадків ви ризикуєте менше, ніж при покупці квартири.

Нагадаємо, в Україні знизилися ціни на квартири і на первинному, і на вторинному ринках. Зокрема, у Києві житло зі вторинного ринку подешевшало на 10-15%.