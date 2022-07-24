Цукрові заводи в Україні можуть закритись

В Україні може припинитися виробництво цукру. У теперішніх складних економічних умовах цукрова галузь стає нерентабельною, і через це власники цукрових заводів один за одним відмовляються від переробки солодких коренів. Якщо держава не підставить їм плече, то цукор в Україні перестануть виробляти.

Про це заявив директор НПЦ "Цукробурякового виробництва" Олександр Коротинський у своєму аналітичному матеріалі, опублікованому в Kurkul.

За словами експерта, вже цьогоріч деякі господарства відмовились від сівби цукрового буряка через вкрай складну логістику та збільшення витрат на його вирощування. Отже, цукрові заводи ризикують залишитись без сировини або відчуватимуть її дефіцит, що негативно позначиться на виробничому процесі.

Колосально зросли витрати й на переробку цукрових буряків. Адже більшість заводів працюють на газі, а його вартість зросла так, що вироблений цукор буде "золотим". Якщо до цього додати труднощі зі зберіганням цукру, а також затрати на логістику і ризики воєнного періоду, то стає очевидним, що виробництво цукру – це вже не комерція, а суцільна доброчинність. Адже виробники все одно не зможуть продавати цукор за його реальною "астрономічною" вартістю. Вони будуть змушені збувати його дешевше, а отже, собі на збиток.

"У зв’язку з подорожчанням виробничих факторів (цукрового буряку, газу, логістики) та військових дій — 10 цукрових заводів прийняли складне для себе рішення не запускати виробництво цього року. Так, у 2022 році в Україні буде працювати 23 цукрових заводи", - пише Коротинський.

Тобто, третина цукрових заводів уже заявила, що не розпочинатиме сезону переробки. Не виключено, що до початку сезону "зійдуть з дистанції" ще декілька. Таке різке скорочення переробки плюс проблеми із сировиною можуть призвести до того, що вже в наступному році в Україні взагалі перестануть вробляти власний цукор.

Нагадаємо, експерти також кажуть, що цьогоріч восени будуть великі проблеми і з сівбою озимих. Через нестачу обігових коштів аграрії не зможуть відсіятись, і наступного року Україна ризикує залишитися без хліба. При цьому вже цьогоріч в Україні невпинно зростають ціни на хліб.